Шольц: Ті, хто може відправити танки Україні, мають зробити це зараз

Країни, які можуть відправити бойові танки в Україну, повинні зробити це зараз, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, Німеччина сприяла б цьому рішенню, надаючи логістику та поповнюючи запаси, а також навчаючи українських військових.

"Ті, хто може надіслати такі бойові танки, дійсно повинні зробити це зараз" , — сказав Шольц

Канцлер додав, що він буде «інтенсивно агітувати», щоб союзники рухалися у цьому питанні.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявляв, що Німеччина надає Україні найбільшу допомогу з усіх країн Європейського Союзу.

25 січня Німеччина після довгих вагань схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їхній реекспорт із країн-партнерів. Того ж дня США оголосили про відправку Україні 31 танка Abrams.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що перші танки можуть відправити в Україну до кінця березня.