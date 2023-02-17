Зеленський: Після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде

На Донбасі, де наразі відбуваються активні бойові дії, після російського терору не залишиться нічого живого, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Щодо наступу (Росії, — "ДС"). Там не так складно, там не такі генії працюють у військов-політичному керівництві РФ. Вони шукають слабкі місця в нашій обороні, дивляться на нашу логістику. Не випадково вони б'ють по цивільному сектору, по інфраструктурі, по логістиці, по енергетичній мережі. Всі ці удари не випадкові" , — сказав Зеленський.

За його словами росіяни намагаються залякувати людей, щоб був хаос і не було міцного об'єднання всередині держави.

"Вони постійно над цим працюють. Тому вони шукають будь-які слабкі місця — вони дивляться на Південь нашої держави. Вони працюють без пауз всі ці місяці майже рік на Сході, там найбільш гаряче, там їх найбільше угрупування. Навіть тоді, коли ми деокупували Херсон, десь 40 тисяч їхніх військових бігли на Схід" , — зазначив президент.

Він підкреслив, що саме на Сході окупанти шукають слабкі місця нашої оборони.

"Як вони там воюють? Щодня б'ють артилерією по цивільних будинках, абсолютно невипадково, все руйнують, для того, щоб люди виходили, вибігали, й потім туди намагаються зайти. Ось що вони роблять на Донбасі. Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде. Я зараз і про людей, і про інфраструктуру" , — наголосив глава держави.

Зеленський провів паралелі між діями російського військово-політичного керівництва РФ у війні в Україні та Адольфа Гітлера за часів Другої світової війни.