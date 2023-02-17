Укренерго: Ситуація в енергосистемі все ще хитка і потрібно економити

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в енергосистемі все ще досить хитка і потрібна енергоощадливість, повідомляє Новое время.

"Ситуація в енергосистемі все ще досить хитка. Те, що ми зараз досягли — декілька днів без масштабних відключень — ще не означає, що ми цю енергетичну битву остаточно виграли" , — сказав він Суспільному.

За словами Кудрицького, ще можуть бути обстріли, а енергетичне обладнання знаходиться не в найкращому стані.

"Обстрілів зазнали практично всі великі теплові, гідроелектростанції, велика кількість наших магістральних підстанцій. Тому все-одно нам потрібна енергоощадливість, щоб ми були впевнені, що енергосистема зможе покрити споживання і не буде відключень" , — сказав він.

У більшості областей України вже кілька днів не вимикають електроенергію.

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявляв, що подальшої деградації енергосистеми не відбувається — досягнуто плато.