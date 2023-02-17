Уряд пропонує створити державні резерви в низці сфер

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю схвалив законопроєкт "Про державні резерви", яким пропонується створити мобілізаційний резерв для забезпечення країни в будь-який час, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Уряд пропонує створити мобілізаційний резерв, щоб держава була завжди забезпечена всіма першочерговими речами.

"Плануємо докорінно змінити підходи до роботи держрезерву, який дуже довго залишався нащадком радянської системи. Пропонуємо створити державний матеріальний резерв і окремо мобілізаційний резерв" , - написав Шмигаль.

Глава Кабміну пояснив, що формування резервів буде проходити за такими сферами:

продовольча;

медична;

енергетична;

технічна.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 17 лютого, затвердив низку змін, що стосуються державних закупівель.