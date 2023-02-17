НАБУ та САП повідомили про підозру Королевській: що відомо

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народній депутатці від забороненої ОПЗЖ Наталії Королевській, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба САП, політикиня підозрюється у недостовірному декларуванні (ч.1 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, у 2020 році нардепка не задекларувала дві ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,8 га і вартістю понад 2,5 млн грн, а також будинок і ділянку в Московській області країни-агресора Росії на суму майже 1,8 млн грн.

За даними правоохоронців, загалом Королевська не задекларувала нерухомість на суму понад 4,315 млн грн. Де зараз перебуває нардепка, невідомо.

Ім'я Королевської в публікації не згадується, але в листопаді 2022 року журналісти Схем опублікували розслідування про її ділянку та будинок у Підмосков'ї, які нардепка не вказувала в деклараціях 16 років. Журналісти програми Гроші у 2021 році знайшли будинок, де, ймовірно, мешкала Королівська, у селі Лісники на Обухівській трасі під Києвом.

29 січня нардеп від забороненої Опозиційної платформи — За життя Юрій Бойко заявив, що Наталія Королевська, її чоловік Юрій Солод і нардеп Олег Волошин написали заяви про складання мандатів.

За даними Української правди, після початку повномасштабного вторгнення Росії подружня пара нардепів перебралася в Дубай.