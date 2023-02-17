Україна вперше отримала новітні ПТРК п'ятого покоління "Akeron"

Франція вперше передала Україні протитанкові ракетні комплекси "Akeron", що є більш сучасними, ніж Javelin, повідомляє Ділова столиця.

Про це говорить заява віцепрезидента Комісії з національної оборони Франції Жана-Луї Тьєріо.

Проте чиновник не повідомив точну кількість протитанкових ракетних комплексів, а також, скільки ракет до них передала Франція.

Зазначимо, Akeron — єдина у світі ракета 5-го покоління, яка працює в бойових умовах. Він був випробуваний і доведений в екстремальних кліматичних умовах, таких як пустельні та субарктичні. Конструкція системи включає потенціал зростання, необхідний для майбутніх сучасних наземних бойових систем.

Виробник представляє Akeron, як унікальне сімейство тактичних бойових ракет п'ятого покоління. За його словами, це квантовий стрибок у порівнянні зі зброєю третього та четвертого поколінь.

Зауважимо, що американський Javelin, який до нині був на озброєнні в Україні був першим серійним ПТРК третього покоління,

Особливості розробки в порівнянні з існуючими ракетами полягають ще й в тому, щоб вони були безпечними для операторів у замкнутому просторі, а також були з удосконаленим наведенням, яке могло б націлюватися на холодні цілі без інфрачервоного випромінювання та на бронебійні машини зі зниженим ризиком побічних ушкоджень. Порівняно зі своїми попередниками, він містить багато сучасної та COTS електроніки.

Крім того, Akeron має два режими наведення:

в режимі "вистрілив і забув";

за допомогою оптико-електронної станції наведення.

Тактико-технічні характеристики

Вага: 15 кг (включаючи трубу)

15 кг (включаючи трубу) Довжина: 1,3 м

1,3 м Діаметр: 140 мм

140 мм Дальність: мінімальна дальність стрільби складає 150 метрів,

мінімальна дальність стрільби складає 150 метрів, тим часом як максимальна досягає — 4000 метрів.

Канал передачі даних: в режимі реального часу (волоконно-оптичний)

При цьому ПТРК може пробити гомогенну броню до 1000 мм та шар бетону до 2000 мм.

На озброєнні інших країн

Франція: станом на листопад 2021 року — 1000 ракет,

Швеція: в червні 2021 року Швеція замовила пробну партію протитанкових ракет.

Akeron є ефективним проти сучасних броньованих бойових машин і броні основних бойових танків. З використанням тандемної бойової частини ПТРК стає ефективною зброєю проти звичайної, композитної та реактивної броні. Під час детонації боєголовка розпилює 1500 вольфрамових осколків, ефективних проти людей на відстані до 15 метрів.

Ракета має дальність дії 4000 метрів на основі вимог Франції, проте в травні 2018 року дві тестових стрільби змогли вразити цілі на відстані 5000 метрів.