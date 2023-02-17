Уоллес про наступ РФ: російських новобранців все ще пхають у м’ясорубку

Глава Міноборони Британії Бен Уоллес, коментуючи російський наступ, повідомив, що країна-агресор РФ просувається на фронті ціною тисячі життів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Financal Times.

"Російських новобранців все ще пхають у м'ясорубку. І я не впевнений, що так може продовжуватися навіть у Росії, тому що 180 тисяч людей мають дружин, матерів, сестер та друзів, і стає неможливим приховати масштаби цих втрат від російського народу" , — сказав британський міністр під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Уоллес зазначив, що росіяни під час наступу просуваються на метри, а не на кілометри. Також, за його словами, немає жодних доказів того, що російський наступ буде масштабним.

"Те, що ми бачимо, - це просування на всіх фронтах, але ціною тисяч життів... Ми повинні поставити під сумнів твердження, що вони можуть йти далі" , - заявив міністр.

За даними українського Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 141 тисяч своїх військових.

Видання Times повідомило, що Росія втрачає щонайменше дві тисячі військових, намагаючись завоювати кожні 100 метрів території на сході України.

9 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія вже розпочала новий масштабний наступ. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Кремль має вже серйозні проблеми зі своїм "великим наступом".