Шольц не виключив, що війна в Україні триватиме довго

Розумно бути готовим до тривалої війни в Україні. При цьому союзники та партнери України залишатимуться разом упродовж усього часу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє CNN.

"Я думаю, що розумно бути готовим до довгої війни (в Україні, - ред.), і розумно дати Путіну зрозуміти, що ми готові просто залишатися весь час разом з Україною, і що ми будемо постійно підтримувати країну. Дійсно важливе рішення, яке ми повинні прийняти всі разом: це сказати, що ми готові робити це стільки, скільки необхідно, і що ми зробимо все можливе" , - заявив він.

Шольц, уникаючи називати кінцеву дату закінчення війни, підкреслив, що єдність українських союзників здивувала російського диктатора Володимира Путіна.

"Я абсолютно впевнений, що Путін ніколи не очікував, що буде така об'єднана Європа, і що буде такий об'єднаний світ. Він ніколи не думав, що трансатлантичне партнерство буде працювати так добре" , - сказав він.

Канцлерка відзначила Сполучені Штати за їхню постійну і життєво важливу підтримку.

"Ми просто робимо це разом із нашими друзями та партнерами, і особливо зі Сполученими Штатами" , - заявив Шольц.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд назвала російський наступ жалюгідним і додала, що диктатор Володимир Путін є досить самовпевненим, якщо вірить, що він може перемогти Україну.