WSJ: США можуть відправити аудиторів до зони бойових дій в Україні

На тлі збільшення масштабів допомоги Україні США хочуть направити аудиторів у зону бойових дій, повідомляє Новое время.

Про це розповіли інспектори з Пентагону, Держдепартаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в інтерв'ю The Wall Street Journal, опублікованому в п'ятницю, 17 лютого.

За словами інспекторів, до цього вони успішно виконували свої завдання віддалено за допомогою персоналу у Вашингтоні, Польщі та Німеччині. Після поїздки в Київ наприкінці січня вони заявили, що наполягатимуть на прибутті в Україну деяких із 177 аудиторів і слідчих, які контролюють допомогу Києву.

В.о. заступника генерального інспектора USAID Ніколь Ангарелла заявила, що «справді всебічний і надійний контроль» неможливо здійснювати дистанційно.

"Чим ближче ми будемо, тим більш всеосяжним буде нагляд" , - пояснила вона.

Як пише WSJ, інспектори відповідають за те, щоб програми допомоги працювали належним чином, мають не допускати контрабанди зброї та розкрадання американських коштів. Офіційні особи США заявляли, що не отримували повідомлень про шахрайство або незаконні дії, пов'язані з допомогою США Україні.

На думку інспекторів, проблеми створює власне розмір американського пакета допомоги та швидкість, з якою Конгрес надає його Україні. За офіційними даними, у 2022 році Конгрес виділив Україні понад 113 млрд доларів допомоги.

Раніше в Міністерстві фінансів США заявили, що не бачать ознак неправомірного використання американських коштів в Україні. Для перевірки використання міжнародної допомоги до Києва приїжджали аудитори зі США.