Зеленський: Табу на далекобійні ракети для України вже знімається

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю, 17 лютого, розповів, що табу на постачання далекобійних ракет Україні вже «знімається», повідомляє Новое время.

Глава держави відзначив результати "дипломатичного марафону" України, що триває.

"Вже створено танкову коаліцію для України, знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, є нові досягнення в посиленні української артилерії, світ уже почув, наскільки необхідно для загальносвітової безпеки створення авіаційної коаліції для України" , — сказав він.

Зеленський також повідомив, що наступного тижня Україна представить "важливу резолюцію" в Генасамблеї ООН.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше називав далекобійні ракети однією з трьох тем озброєнь (разом з танками та винищувачами), щодо яких союзники України поки не мають політичного рішення. У січні партнери погодилися передати Україні перші важкі західні танки – Leopard, Challenger 2 та M1 Abrams.

3 лютого прессекретар Пентагону Патрік Райдер підтвердив, що до нового пакету військової допомоги Україні на 2,175 млрд доларів входять снаряди GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) з радіусом дії 150 км. Агентство Bloomberg повідомляло, що після укладання контракту на виробництво GLSDB на їх постачання потрібно близько дев'яти місяців.﻿