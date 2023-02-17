Білий дім поки не планує зустріч Байдена і Зеленського у Польщі

У президента США Джо Байдена в рамках робочого візиту до Польщі, який триватиме з 20 по 22 лютого, наразі не планується зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє Ділова столиця.

Про це на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Зараз у поїздці не запланована зустріч із президентом Зеленським" , — заявив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Джо Байденом у Польщі наприкінці лютого.

Востаннє президенти зустрічалися 21 грудня 2022 року у Вашингтоні (США), куди Зеленський прилетів із Польщі. До цього він відвідував Білий дім двічі: у вересні 2019 року, коли президентом був Дональд Трамп, і у вересні 2021 року, уже під час президентства Байдена.