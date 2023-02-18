ISW: ЗСУ відбили атаки біля Вугледара і готують оборону в Харківській області

Українські військові відбили кілька атак окупантів у районі Вугледару Донецької області, а також завдали ряд точних ударів по центрах логістики російських військ у Херсонській області, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт ISW.

Луганський напрямок: ЗСУ готуються до наступу окупантів західніше Сватового

Окупанти 17 лютого продовжували наступальні дії на рубежі між Сватовим та Кремінним. За повідомленням Генштабу ЗСУ, російські війська завдавали ударів у районі населених пунктів Гряниківка (55 км на північний захід від Сватового), Синківка (45 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівка (15 км на північний захід від Сватового).

Російський блогер наголосив, що українські сили на північний захід від Сватового в районі Куп'янська зосереджені на підготовці до оборони. Війська РФ також продовжували наступальні операції у районі Кремінної. Російські блогери повідомляли про позиційні бої на захід від Кремінної, в районі Ямполівки (17 км на захід від Кремінної) і в Серебрянському лісництві (8 км на південь від Кремінної).

Донецький напрямок: ЗСУ відбили атаки ворога в районі Вугледару

Російські війська продовжували наземні атаки довкола Бахмута. Опубліковані 17 лютого кадри з геолокацією, на яких українська бойова броньована машина веде вогонь за російськими позиціями на північному сході Бахмуту, показують, що російські сили трохи просунулися у напрямку до центру Бахмута.

За даними росЗМІ, бойовики ПВК "Вагнера" в ніч на 16 лютого вирушили до Парасковіївки з трьох сторін і ведуть запеклі бої навколо населеного пункту.

Російські сили також продовжували наземні атаки у районі Авдіївка-Донецьк 17 лютого. Крім того, ЗСУ успішно відобразили атаки російських військ у районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька). Російський блогер заявив, що війська РФ завдали наземних ударів у районі Новосілки (65 км на південний захід від Донецька) та Пречистівки (35 км на південний захід від Донецька), таким чином намагаючись просунутися на південь від Вугледару.

Південний напрямок: українські військові завдали ударів по складах окупантів

На кадрах із геолокацією, опублікованих 17 лютого, видно, як українські сили завдають удару по російському танку під мостом біля Каховської ГЕС. Російські джерела стверджують, що 17 лютого українські сили завдали удару безпілотником по Криму.

Також 17 лютого російські сили продовжували обстріл українських позицій на захід від Гуляйполя, а також у Херсонській та Миколаївській областях. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська завдали удару по Херсону та його околицях.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по російській логістиці на лівому березі Херсонської області. Українські війська завдали авіаударів районами зосередження російських військ у Голій Пристані та Піщанівці та знищили п'ять складів боєприпасів, а також спостережний пункт, деякі з яких знаходилися на островах Дніпра.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 лютого, російські військові обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.