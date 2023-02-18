ЗМІ: Число загиблих внаслідок землетрусу в Сирії і Туреччині перевищило 43 тисячі

Число людей, які загинули внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії наразі перевищило 43 тисячі, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Aljazeera.

Наразі відомом про 43 360 загиблих. Серед них — 39 672 жертви в Туреччині.

Водночас рятувальники продовжують визволяти з-під завалів людей, яким вдалося пережити землетрус.

6 лютого Туреччину і Сирію сколихнула серія землетрусів, які стали одними з найпотужніших і найруйнівніших за останні 100 років. У десяти провінціях Туреччини оголошено надзвичайний стан, він діятиме три місяці.