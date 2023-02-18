Генштаб: За минулу добу Росія втратила понад 1000 солдатів

З початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 142 270 своїх солдатів — із них 1010 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на ранок суботи, 18 лютого, оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України.

Загальні втрати противника за 360 днів повномасштабної війни з 24.02.2022 по 18.02.2023 орієнтовно склали:

особового складу — близько 142 270 ( +1010 ) осіб ліквідовано

) осіб ліквідовано танків — 3303 (+5) од.

од. бойових броньованих машин — 6533 (+13) од.

од. артилерійських систем — 2326 ( +4 ) од.

) од. РСЗВ — 469 ( +2 ) од.

) од. засобів ППО — 243 ( +2) од.

од. літаків — 298 (+0) од.

гелікоптерів — 287 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2016 ( +3 )

) крилатих ракет — 871 (+0)

кораблів /катерів — 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 5196 ( +9 ) од.

) од. спеціальної техніки — 223 (+2)

Дані уточнюються.