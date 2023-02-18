Генштаб: За минулу добу Росія втратила понад 1000 солдатів
З початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 142 270 своїх солдатів — із них 1010 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу, повідомляє Новое время.
Такі дані станом на ранок суботи, 18 лютого, оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України.
Загальні втрати противника за 360 днів повномасштабної війни з 24.02.2022 по 18.02.2023 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 142 270 (+1010) осіб ліквідовано
- танків — 3303 (+5) од.
- бойових броньованих машин — 6533 (+13) од.
- артилерійських систем — 2326 (+4) од.
- РСЗВ — 469 (+2) од.
- засобів ППО — 243 (+2) од.
- літаків — 298 (+0) од.
- гелікоптерів — 287 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2016 (+3)
- крилатих ракет — 871 (+0)
- кораблів /катерів — 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5196 (+9) од.
- спеціальної техніки — 223 (+2)
Дані уточнюються.