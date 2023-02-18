Кім: Вранці 18 лютого по Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
Вранці 18 лютого по Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, повідомляє Українська правда.
Про це говорить мапа повітряних тривог, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Наразі немає інформації з Білорусі.
ЗМІ пишуть про ракети з акваторії Чорного моря.
Тривога вже пролунала по всій Україні, окрім західних і деяких південних областей.
"Дві незрозумілі цілі залишають область на північному заході.
Летять на західну Україну - напрямок". - пише Кім.
"Підтверджено пуски ще з Чорного моря".