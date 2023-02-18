ДТЭК: В Києві та деяких областях екстрено відключають електроенергію
Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють у ДТЕК.
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях".
Нагадаємо:
Вранці 18 лютого очільник Хмельницької ОВА повідомив про вибух в обласному центрі, а на Миколаївщині збили ракету.