ДТЭК: В Києві та деяких областях екстрено відключають електроенергію

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у ДТЕК.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях".

Нагадаємо:

Вранці 18 лютого очільник Хмельницької ОВА повідомив про вибух в обласному центрі, а на Миколаївщині збили ракету.