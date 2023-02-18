Як повернутися в Україну, якщо виїхали по внутрішньому паспорту

Українці, які опинилися за кордоном після 24 лютого, починають поступово повертатися додому. У зв’язку з цим все частіше виникає запитання щодо того, як в'їхати назад в Україну громадянам, які перетинали кордон по внутрішнім паспортам, повідомляє Новое время.

З якими документами дозволено в'їзд в Україну

Конституція України визначає, що громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Тим не менше таке повернення можливо лише за наявності в особи одного із таких документів, як:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну.

Ввнутрішній паспорт (ID-картка) у зазначеному переліку відсутній. Відповідно повернутися по ньому назад в Україну не вийде, бо необхідно оформити або закордонний паспорт, або посвідчення на повернення в Україну. Умови та строки виготовлення таких документів відрізняються.

Як повернутися в Україну: що треба знати