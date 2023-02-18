Як повернутися в Україну, якщо виїхали по внутрішньому паспорту
Українці, які опинилися за кордоном після 24 лютого, починають поступово повертатися додому. У зв’язку з цим все частіше виникає запитання щодо того, як в'їхати назад в Україну громадянам, які перетинали кордон по внутрішнім паспортам, повідомляє Новое время.
З якими документами дозволено в'їзд в Україну
Конституція України визначає, що громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Тим не менше таке повернення можливо лише за наявності в особи одного із таких документів, як:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- дипломатичний паспорт України;
- службовий паспорт України;
- посвідчення особи моряка;
- посвідчення члена екіпажу;
- посвідчення особи на повернення в Україну.
Ввнутрішній паспорт (ID-картка) у зазначеному переліку відсутній. Відповідно повернутися по ньому назад в Україну не вийде, бо необхідно оформити або закордонний паспорт, або посвідчення на повернення в Україну. Умови та строки виготовлення таких документів відрізняються.
Як повернутися в Україну: що треба знати
- Посвідчення особи на повернення в Україну видається, зокрема, закордонною дипломатичною установою (посольством / консульством України за кордоном) в день звернення заявника. Виготовлення такого документа зазвичай є платним, проте за рекомендацією Міністра закордонних справ України від сплати консульського збору можуть звільнити.
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон наразі можна оформити, як у закордонних дипломатичних установах, так і у мобільному центрі ДП Документ у Варшаві. Однак замовляючи відповідну послугу слід мати на увазі, що процес виготовлення та видачі такого документу може тривати від 3 до 6 місяців. При цьому за оформлення також необхідно буде сплатити збір.
- У період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення / скасування українцям дозволено в'їзд та виїзд із України на підставі закордонного паспорта, строк дії якого продовжено, а дітьми також на підставі закордонного паспорта їх батьків або інших законних представників, до якого внесено інформацію про дитину.
- Продовжити дію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також внести до нього інформацію про дитину можна безкоштовно у день звернення до закордонної дипломатичної установи.