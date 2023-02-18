Збройні сили збили дві російські ракети "Калібр"

Під час масованої атаки Збройні сили збили дві російських ракети "Калібр", повідомляє Українська правда.

Про це передають Повітряні сили.

"18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони".

Повітряники попереджають, що загроза ракетних атак залишається.

Нагадаємо:

Під час ранкової атаки очільник Хмельницької ОВА повідомив про вибух в обласному центрі, а на Миколаївщині збили ракету.