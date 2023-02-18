Укренерго: Енергосистема повертається до нормальної роботи після відключень
Під час ранкової ракетної атаки росіян у суботу, 18 лютого, диспетчерський центр "Укренерго" застосовував превентивні відключення для мінімізації можливих наслідків атаки. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".
За даними прес-служби, споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня.
"Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується", - зазначили в прес-службі.
За даними "Укренерго", після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні відсутній, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні, повідомили в прес-службі.
Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі.
"Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень", - повідомили в "Укренерго".
Водночас в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.
Нагадаємо, зранку 18 лютого відбулася чергова ракетна атака з боку Росії на інфраструктуру України. Через це у багатьох областях застосували превентивні відключення електроенергії.