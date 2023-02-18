У Курській області РФ повідомили про пʼять прильотів у прикордонних районах

Влада Курської області РФ повідомила про пʼять «прильотів» у прикордонних районах. Зокрема, влучання зафіксовано у районі села Горналь Суджанського району, повідомляє Новое время.

Про це повідомив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Також по два снаряди впало на околицях села Єлизаветівка та біля підстанції села Попово-Лежачі Глушківського району Курської області РФ.