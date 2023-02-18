Столтенберг: Фінляндія стане членом НАТО без Швеції у разі рішення Туреччини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений у завершенні процесу вступу Фінляндії до Альянсу у разі, якщо її протокол ратифікують без рішення щодо Швеції, але запевняє у готовності захистити обидві країни, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

Столтенберг нагадав, що дві північноєвропейські країни, Швеція та Фінляндія, подали заявку на вступ до НАТО і Альянс виступив за їхній спільний вступ.

"З боку НАТО як організації ми зробили все, що мали" , - пояснив він, нагадавши, що зараз ратифікація протоколів про вступ гальмується через відсутність рішень Туреччини, яка блокує розширення, а також Угорщини, яка обіцяє завершити процес не пізніше за Туреччину.

Єнс Столтенберг визнав, що може завершитися ратифікацією лише вступу Фінляндії без Швеції – Туреччина вже заявила про таку готовність.

"Якщо ратифікують один протокол, то Фінляндія стане членом НАТО" , - пояснив генсек, попри те, що фіни публічно просять Туреччину про спільний вступ разом з Швецією.

Утім, Столтенберг вважає, що Альянс навіть до завершення вступу цих держав, у тому числі Швеції, буде готовий до їх захисту.

"Вони вже на багато більше інтергровані до НАТО, вони, як запрошені до членства, беруть участь у роботі військового комітету НАТО. Неможливими є військові дії проти Швеції та Фінляндії, які би лишилися без відповіді НАТО" , - запевнив генсек, наголосивши утім, що пріоритетом є завершення повноцінного вступу обох держав.

Як відомо, через затримку вступу до НАТО Фінляндія поки не відправляє танки Leopard в Україну.