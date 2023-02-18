Президентка Єврокомісії закликала збільшити виробництво зброї для України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала партнерів прискорити військову допомогу Україні, а також збільшити виробництво 155-міліметрових снарядів, яких потребують військові ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це вона повідомила під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, наша мета — щоб імперіалістичні плани провалилися, а Україна перемогла. Щодо військової підтримки: я думаю, зараз час серйозно прискоритися, збільшити виробництво продукції, якої Україна гостро потребує, наприклад боєприпасів. Ми не можемо чекати місяці, доки поповнимо запаси і будемо готові відправити це Україні" , — заявила фон дер Ляєн.

Водночас глава Єврокомісії наголосила на важливості економічної допомоги Україні, щоб країна змогла продовжувати життя.

15 лютого генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що країни альянсу домовилися збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів на тлі виснаження запасів боєприпасів через допомогу Україні в боротьбі з окупаційними військами РФ.