Санду: Наразі дискусія про членство Молдови в НАТО не має перспективи

Президента Молдови Мая Санду вважає, що зараз дискусія про членство Молдови в НАТО не має перспективи через тривалий вплив російської пропаганди, який знищив суспільну підтримку цього кроку, повідомляє Європейська правда.

Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції.

Коментуючи за засуджуючи російську агресивну війну, Санду наголосила, що існувала серйозна загроза окупації Молдови військами РФ, однак зараз цей ризик суттєво знизився завдяки успішним діям ЗСУ.

"Нема безпосередньої військової загрози для Молдови, Україна забезпечує нашу безпеку" , - наголосила президентка.

Мая Санду окремо також прокоментувала питання про можливість вступу Молдови до НАТО. За її словами, вона розуміє нагальність відмови від нейтрального статусу, але це не має суспільної підтримки.

"Коли ми бачимо, що Росія робить, стає ясно, що нейтральність нас не захищає. Однак наразі немає суспільної підтримки зміни цього... Зважаючи на це, така можливість не є питанням для дискусії у Молдові" , - заявила вона.

Мая Санду також звинуватила РФ у поширенні хибних нарративів, що підривають імідж НАТО.

"Можна обговорити, чому так відбувається (щодо суспільного ставлення ЄП) – і одна з причин це тривала російська пропаганда. А зараз пропаганда РФ намагається довести, що нейтральність означає, що Молдова не повинна посилювати свої сили безпеки, що є абсолютним нонсенсом" , - поділилася вона.

Раніше США підтвердили інформацію про спроби РФ дестабілізувати Молдову.

Також варто уваги те, що новопризначений глава уряду пообіцяв почати денонсацію угод у межах СНД.