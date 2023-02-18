SpaceX протягом доби запустила дві ракети Falcon 9 із супутниками

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, протягом дев'яти годин запустила дві ракети Falcon 9 із супутниками на борту, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Space.

Спочатку компанія вивела на орбіту 51 супутник інтернет-зв’язку Starlink. Ракета була запущена з космодрому у Каліфорнії.

Через дев'ять годин, 05.59 за київським часом, компанія запустила другу ракету Falcon 9 з британським супутником I-6 F2 телекомунікаційної компанії Inmarsat на борту.

Останній апарат було розгорнуто на орбіті через 32 хвилини й 20 секунду після запуску ракети з космодрому у Флориді.

Нагадаємо, що нещодавно SpaceX провела наземне випробування своєї нової потужної ракети Starship, яка має доставити людей на Марс.