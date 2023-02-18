Віцепрезидентка США звинуватила Росію у злочинах проти людства

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Росія вчинила злочини проти людства під час війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це вона заявила на Мюнхенській безпековій конференції.

"Їхні дії - це напад на наші спільні цінності, напад на нашу спільну людяність" , - сказала віцепрезидентка.

"Сполучені Штати офіційно визначили, що Росія вчинила злочини проти людства" , - сказала Гарріс.

"І я кажу всім тим, хто скоїв ці злочини, і їхнім керівникам, які є співучасниками цих злочинів, що ви будете притягнуті до відповідальності" – наголосила вона.

Гарріс у своєму виступі згадала про конкретні приклади, які можуть бути використані як докази злочинів Росії проти людяності.

"Російські війська здійснюють широкомасштабні та системні напади на цивільне населення - жахливі вбивства, тортури, зґвалтування та депортації. Вбивства, схожі на страту, побиття та катування електричним струмом" , - сказала вона.

"Російська влада примусово депортувала сотні тисяч людей з України до Росії, включаючи дітей. Вони жорстоко розлучили дітей з їхніми сім'ями" – додала Гарріс.

Гарріс пообіцяла, що США "продовжуватимуть підтримувати судовий процес", щоб притягнути РФ до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Україна разом із союзниками й партнерами напрацювала три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Наприкінці січня представники 20 країн зібралися у Празі на засідання групи зі створення такого спецтрибуналу.