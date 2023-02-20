Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ заявив, що Україна готується до короткої війни й своєї перемоги і що росіянам ніколи не вдасться захопити Україну, повідомляє Українська правда.

"Росіяни ще не зрозуміли, що ми сьогодні сильніші, ніж були рік тому, і їм ніколи не вдасться захопити Україну, як вони сподівалися.

Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги. Чим швидше вона буде, тим менше у нас буде жертв. 2014 року конфлікт заморозився, і це не пішло нам на користь. Мінські угоди дали Путіну час підготуватися до раптового нападу в минулому році, ми не потрапимо в ту ж саму пастку знову. Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої домівки.

З іншого боку, ми побачили, що економічні санкції проти Москви – це велика допомога, вони дають нам час і простір для самоорганізації" , - заявив президент.

Відповідаючи на питання, чи варто втрачати людей заради захисту невеликого міста Бахмута, Зеленський відповів, що Україні "важливо його захистити, але не будь-якою ціною і не для того, щоб усі загинули".

"Ми будемо воювати, доки це буде розумно. Росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і аж до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступний контрнаступ" , - сказав Зеленський.

На питання, чи не боїться він, що якщо ця війна затягнеться, то підтримка союзників може в якийсь момент зникнути, президент відповів: "Ніхто не любить воювати наодинці. Але той, хто вважає, що в якийсь момент нас можуть покинути, означає, що він не зрозумів глибинної мотивації нашої битви. Ми не триста спартанців і не відчуваємо себе героями, ми знаємо, що за нами стоїть Європа і ті, хто розуміє небезпеку російської загрози".