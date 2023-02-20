Зеленський: Союз Китаю та Росії загрожує світовою війною

Потенційне рішення Китаю передававати озброєння Росії може стати першим кроком до початку третьої світової, проте Пекін ніколи не порушував год﻿. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, повідомляє Ділова столиця.

"Я сподіваюся, що Пекін зберігає прагматичну позицію, інакше ми ризикуємо третьою світовою війною, я думаю, вони це чудово розуміють. З початку 1990-х до Будапештського меморандуму та всіх угод, досягнутих відтоді, Китай завжди виконував свої зобов'язання" , — сказав глава держави.

Зеленський висловив сподівання, що міжнародне співтовариство підтримає його мирний план із 10 пунктів, що передбачає гарантії США, Китаю та інших великих держав для забезпечення світової безпеки.

"Я не думаю, що можна залишатися нейтральним, доведеться вибирати. Мій план полягає у глобальному мирі. Наші відносини з Китаєм завжди були чудовими, у нас були міцні економічні відносини протягом багатьох років, і всі зацікавлені в тому, щоб вони не змінювалися" , — заявив політик.

За словами Зеленського, глобальне завдання — запобігання будь-якому ризику ядерного конфлікту.

"Ми не бачимо цього сьогодні" , — підкреслив він, відповідаючи на запитання щодо постачання озброєнь Китаєм до РФ.

Варто зазначити, що в Росії з візитом перебуває радник лідера Китаю Ван І для переговорів щодо можливого мирного плану для України.