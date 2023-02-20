Зеленський ввів санкції проти Мосбіржі та керівництва російських банків, повідомляє UBR.

У список санкцій потрапили понад 300 фізосіб, пов'язаних з різними банками Росії. Зеленський анонсував запровадження аналогічних заходів партнерами

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення РНБО про застосування санкцій до 333 громадян Росії та Московської біржі. Відповідний документ від 19 лютого опубліковано на сайті Офісу президента.

Персональні санкції було запроваджено, зокрема, проти керівників російських банків – членів правління та наглядових рад.

У списку опинилися посадові особи банків "Елітний", Чорноморського банку реконструкції та розвитку, Сібсоцбанку, Банку Казані, Акібанку, Росексімбанку та інших фінустанов.

"Підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових суб'єктів. Це санкції України. Але кожен такий наш санкційний пакет стає основою роботи щодо санкцій з партнерами", - прокоментував Зеленський у відеозверненні 19 лютого .

Також указом було запроваджено санкції проти однієї юридичної особи – Московської біржі.