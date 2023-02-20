Генштаб: ЗСУ за добу знищили 820 окупантів, літак та 6 танків
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знищили ще 820 окупантів, ворожий літак, 6 танків та іншу техніку окупантів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу 143680 (+820) осіб ліквідовано,
- танків - 3316 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 6553 (+8) од.,
- артилерійських систем - 2334 (+7) од.,
- РСЗВ - 471 (+2) од.
- засобів ППО - 243 (+0) од.,
- літаків - 299 (+1) од.,
- вертольотів - 287 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2),
- крилатих ракет - 873 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13) од.,
- спеціальної техніки – 225 (+1).
"Дані уточнюються" , - додають у штабі.