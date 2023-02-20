Генштаб: ЗСУ за добу знищили 820 окупантів, літак та 6 танків

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знищили ще 820 окупантів, ворожий літак, 6 танків та іншу техніку окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:

особового складу 143680 (+820) осіб ліквідовано,

танків - 3316 (+6) од.

бойових броньованих машин - 6553 (+8) од.,

артилерійських систем - 2334 (+7) од.,

РСЗВ - 471 (+2) од.

засобів ППО - 243 (+0) од.,

літаків - 299 (+1) од.,

вертольотів - 287 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2),

крилатих ракет - 873 (+0),

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13) од.,

спеціальної техніки – 225 (+1).