Генштаб: ЗСУ за добу знищили 820 окупантів, літак та 6 танків

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 820 окупантів, літак та 6 танків
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знищили ще 820 окупантів, ворожий літак, 6 танків та іншу техніку окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу 143680 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків - 3316 (+6) од.
  • бойових броньованих машин - 6553 (+8) од.,
  • артилерійських систем - 2334 (+7) од.,
  • РСЗВ - 471 (+2) од.
  • засобів ППО - 243 (+0) од.,
  • літаків - 299 (+1) од.,
  • вертольотів - 287 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2),
  • крилатих ракет - 873 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13) од.,
  • спеціальної техніки – 225 (+1).
"Дані уточнюються" , - додають у штабі.

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