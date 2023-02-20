В Україні надлишок електроенергії: у яких випадках можливі відключення
У понеділок, 20 лютого, енергосистема працюватиме з резервом потужності. Відключення можливі лише для ремонту мереж. Про це, з посиланням на прес-службу Міненерго, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів.
У деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж, зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, в Україні не відключають світло вже більше тижня. В останні декілька днів енергосистема України працює з резервом потужності.