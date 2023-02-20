У МЗС України анонсували візит "головних партнерів"

У МЗС України заявили, що підготували "сюрприз" для українців та анонсували візит "головних партнерів" до Києва.﻿ Про це повідомив заступник глави МЗС України Андрій Мельник в ефірі телемарафону, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується - вдасться, адже для нас важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві" , - сказав він, додавши, що "треба трохи почекати".

В той же час міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС.

Нагадаємо, з самого ранку у Києві перекрили центр міста. Рух також обмежили Шулявським мостом. Крім того, мешканці Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці.