Байден у Києві оголосить про додаткову допомогу – Білий дім

Президент США Джо Байден у Києві має намір оголосити про надання Україні артилерійських боєприпасів, протитанкових систем та радарів повітряного спостереження.

"Сьогодні, коли світ готується відзначити перші роковини грубого вторгнення Росії в Україну, я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну і незмінну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.

Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід поділений. Він думав, що зможе нас пересилити. Але він глибоко помилявся.

Сьогодні у Києві я зустрічаюся із президентом Зеленським та його командою для розширеного обговорення нашої підтримки України. Я оголошу про чергове постачання критично важливого обладнання, у тому числі артилерійських боєприпасів, протитанкових систем та радарів повітряного спостереження, які допоможуть захистити український народ від повітряних бомбардувань" , - заявив президент США.

Байден також повідомив, що пізніше цього тижня США оголосять про додаткові санкції проти еліт та компаній, які намагаються підтримувати російську військову машину.

Президент США також зазначив, що з нетерпінням чекає на поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами союзників на східному фланзі, а також виступити з промовою про те, як Сполучені Штати продовжуватимуть згуртовувати світ на підтримку народу України та основних цінностей прав людини та переваги, закріплених у Статуті ООН.