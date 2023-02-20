Повітряні сили: Ракету "Кинджал" можна "збити" тільки в соцмережах

У Повітряних силах нагадали, що українська ППО не може збивати балістичні ракети Росії.﻿﻿ Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат на онлайнбрифінгу, повідомляє Українська правда.

Ремарку ведучої, що Україна "почала збивати балістичні цілі" Ігнат спростував, зауваживши, що нинішнє озброєння ППО не дозволяє жодним чином цього робити. Речник Повітряних сил нагадав, що Україна дуже чекає посилення від іноземних партнерів, а саме комплекси Patriot PAC-3 та SAMP/T.