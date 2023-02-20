В Офісі президента розповіли деталі зустрічі Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Джо Байденом, який прибув до Києва з неанонсованим візитом у понеділок, 20 лютого. Вони поспілкувалися тет-а-тет, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський зустрів Байдена на ґанку Маріїнського палаця. Потім президенти поспілкувалися у форматі віч-на-віч. Зеленський подякував американському лідеру, назвавши його візит «значущим моментом підтримки для України».

"Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу" , — заявив він.

Зеленський пообіцяв обговорити з Байденом ситуацію на фронті та «український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи». За словами глави ОП Андрія Єрмака, візит Байдена «стратегічний» й «вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли». Американський лідер пообіцяв обговорити, як США та союзники можуть «найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність».

"Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії. Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії" , — наголосив Байден.

20 лютого президент США розпочав свій візит до Європи з несподіваної поїздки в Київ. Його чекали у Польщі, проте Байден з’явився з першим від початку повномасштабної розв’язаної Росією війни візитом в Україні. Він оголосив про надання Україні $500 млн додаткової допомоги, анонсував нові санкції проти Росії та обговорив, за даними ЗМІ, із Зеленським передачу Києву далекобійної зброї.