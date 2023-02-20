ЗСУ: РФ не діятиме стандартно, ворог змінює тактику

Повітряні сили пояснюють небезпеку очікування стандартних дій від Росії, адже противник змінює тактику і вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє Українська правда.

Ігнат нагадав приклади, коли російські війська змінюють підходи, у тому числі й у ракетних ударах, а також наголосив на необхідності довіряти офіційним джерелам інформації. При цьому спікер ще раз повторив, що Повітряні сили України перебувають у постійній бойовій готовності до будь-яких сценаріїв ворога.

"Наша справа - зберігати спокій, дотримуватися сигналів тривоги... Телеграм-канали справно всіх сповіщають, ботів багато, і всі чекають на стандартні дії (від ворога), тобто: (злетів) МіГ-31К - можна не ховатися, а от по Києву та Запоріжжю (росіяни) взяли і вдарили "Кинджалом", або - ракетного удару вночі не буде, можна спокійно спати, він буде на ранок, як зазвичай діє ворог, а тут взяли і вдарили вночі. Так, невеликою кількістю ракет, але вдарили .