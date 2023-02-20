У Білому домі пояснили, чому візит Байдена до України став безпрецедентним

Візит президента США Джо Байдена до України в понеділок, 20 лютого, став «безпрецедентним у наш час» — лідер вперше відвідав столицю країни під час війни, де американські військові не контролюють критично важливу інфраструктуру, заявив його радник з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Новое время.

Про це пише The Guardian.

За словами представників Білого дому, саме цим поїздка Байдена відрізняється від попередніх візитів президента до Афганістану та Іраку. На відміну від України, де також мінімальна дипломатична присутність, там було багато військових США. Остаточно Байден дав добро на поїздку в п’ятницю, 17 лютого, після заключного брифінгу з питань безпеки.

"Це вимагало оперативних логістичних зусиль щодо безпеки від професіоналів з усього американського уряду, щоб взятися за те, що за своєю суттю було ризикованою справою[…] Звичайно, ризик був і залишається ризиком у подібних заходах, і президент Байден вважав, що важливо здійснити цю поїздку через критичний момент, де якому ми опинилися, наближаючись до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну" , — сказав Салліван.

Раніше в Білому домі розповіли, що перед візитом США контактували з Росією, щоб «уникнути конфлікту між двома ядерними державами». Президент США «покинув Вашингтон без попередження» і прибув до Києва поїздом із Польщі, повідомила NYT. Rolling Stone пише, що Байдену пропонували зустрітися з Зеленським у невідомому місці на польсько-українському кордоні або ж у Львові.

20 лютого президент США розпочав свій візит до Європи з несподіваної поїздки в Київ. Його чекали у Польщі, проте Байден з’явився з першим від початку розв’язаної Росією повномасштабної війни візитом в Україні. Він оголосив про надання Україні $500 млн додаткової допомоги, анонсував нові санкції проти Росії та обговорив, за даними ЗМІ, із Зеленським передачу Києву далекобійної зброї.