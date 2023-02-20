У Повітряних силах розповіли, чого чекати від окупантів 23–24 лютого

У дати 23 та 24 лютого можна очікувати від Росії посилення активності, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу у Media Center Ukraine.

"Росія може залякувати, але є й офіційні виступи військово-політичного керівництва нашої країни, які не раз наголошували на підготовці можливих провокацій РФ. Вони можуть бути і 23-го числа, що для них також сакральна дата – День захисника Вітчизни, або стара назва – День радянської армії. А 24 лютого – річниця вторгнення на нашу землю" , – сказав він.

За словами Ігната, у ці два дні можна очікувати кілька хвиль атак, тому що "ворог завжди використовує дати".

Нагадаємо, раніше радник керівника ОП заявив про можливість масованого ракетного удару РФ по Україні у річницю війни.