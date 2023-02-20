Прикордонники разом із ЗСУ знищили групу "вагнерівців" під Бахмутом

Прикордонники у взаємодії зі Збройними силами України контратакували "вагнерівців" під Бахмутом та знищили групу окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Держприкордонслужби.

У ДПСУ повідомляють, що прикордонники-мінометники знищили піхоту противника, а оператори БПЛА навели і скорегували вогонь на нападників, які намагались сховатись від обстрілів.

Надвечір захисники зі стрілецької зброї зупинили 20 "вагнерівців" у передмісті Бахмута. Нападники закріпились у спорудах й очікували на вогневу підтримку. Прикордонники-розвідники у взаємодії з бійцями ЗСУ контратакували ворога. У ближньому бою знищено шістьох окупантів, девʼять – поранено, решта – втекла.

Всього відбито шість атак противника.