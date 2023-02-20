США оголосили, що входить до нового пакету військової допомоги Україні

Новий пакет військової допомоги Україні на 460 млн доларів включає снаряди для РСЗВ HIMARS, чотири БМП Bradley, ПТРК Javelin, снаряди і не тільки, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Twitter журналіст Голосу Америки Остап Яриш із посиланням на заяву Білого дому.

Новий пакет допомоги анонсував президент США Джо Байден під час візиту в Київ у понеділок, 20 лютого.

Остап Яриш повідомив, що до пакету входять:

додаткові снаряди для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні снаряди;

чотири радари повітряного спостереження;

додаткові Javelin;

близько 2 тисяч протитанкових ракет;

чотири БМП Bradley;

дві евакуаційні машини;

прилади нічного бачення;

системи захищеного зв’язку;

запчастини, польове обладнання тощо.

Джо Байден «залишив Вашингтон без попередження» і прибув у Київ потягом із Польщі 20 лютого, повідомила NYT. Rolling Stone пише, що Байдену пропонували зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у невідомому місці на польсько-українському кордоні чи у Львові.

20 лютого президент США розпочав свій візит в Європу з несподіваної поїздки до Києва. Він оголосив про надання Україні $500 млн додаткової допомоги, анонсував нові санкції проти Росії та обговорив із президентом Зеленським передачу Києву далекобійної зброї. Після України американський президент вирушив у Польщу.

Байден шість разів відвідував Україну як віцепрезидент США. Його останній візит у Київ відбувся в січні 2017 року, за кілька днів до того, як він залишив цю посаду. Це перший візит президента США в Україну після 2008 року, коли Київ відвідав Джордж Буш — молодший.