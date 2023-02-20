Боррель: якщо Китай надішле зброю Росії, для ЄС це буде "червона лінія"

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що якщо Китай надішле зброю Росії, для Європейського Союзу буде «червона лінія», повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Politico.

Під час спілкування з журналістами Боррель згадав про його зустріч із високопоставленим китайським дипломатом Ван І, яка відбулася в суботу, 18 лютого.

"Я висловив нашу серйозну стурбованість з приводу постачання Китаєм зброї в Росію. Я попросив його не робити цього, і висловив не тільки наше занепокоєння, але й те, що для нас це буде червоною лінією у наших стосунках" , — висловився Боррель.

За його словами, Ван І сказав, що КНР не збирається робити цього, однак Боррель пообіцяв «залишатися пильними».

Своєю чергою міністри закордонних справ ЄС, які засідали в Брюсселі, також попередили Пекін не перетинати цю межу.

"Якщо [Китай] прийме таке рішення, воно, звичайно, матиме наслідки" , — сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом.

Його колега з Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що ЄС буде єдиним зі США, якщо китайська зброя опиниться в Росії.

"Були ті, хто очікував, що Захід не буде єдиним, коли мова зайшла про напад Росії на Україну, але ми були єдині. Тож я вважаю, що, виходячи з цього уроку, у Китаю буде достатньо аргументів не допомагати Росії в її геноцидній війні в Україні" , — висловився литовський дипломат.

19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Пекін розглядає можливість надання летальної підтримки Росії, включно зі зброєю та боєприпасами. Він застеріг Китай від цього та попередив про «серйозні наслідки».