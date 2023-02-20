Зеленський заявив про готовність України допомогти Молдові з Придністров'ям

Якщо Росія використає Придністров'я для відкриття ще одного фронту, Україна допоможе Молдові, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt.

Він нагадав, що українські спецслужби мають дані про плани РФ змінити керівництво Молдови. Цю інформацію передали президентці країни Маї Санду.

"Росіяни все це давно спланували. Однак Молдова і Росія не мають спільного кордону. Тож як вони мають здійснити свій план? Звідки вони мають відправляти туди війська та техніку? Для цього росіянам потрібні аеропорти. Однак у Молдові є лише один аеропорт, у столиці Кишиневі. Тому вони повинні використовувати цей аеропорт і всі ресурси Придністров'я" , — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Санду ніколи не просила його допомоги, але дякувала за інформацію.

"Україна завжди буде готова допомогти Молдові" , — додав президент.

Раніше новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що виступає за демілітарізацію Придністров'я та вислання військ РФ. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ці слова «антиросійською істерією».