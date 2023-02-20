Кулеба: Україна готується до великої битви на дипломатичному та військовому фронтах

Глава МЗС Дмитро Кулеба у понеділок, 20 лютого, повідомив, що Україна готується до великої битви на дипломатичному та військовому фронтах, повідомляє Новое время.

"Зараз, розумієте, є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви на полі бою та до битви на дипломатичному полі бою" , - сказав він в етері телемарафону.

Кулеба додав, що найближчим часом у Польщі відбудеться зустріч лідерів країн східного флангу НАТО, де можуть відбутися додаткові рішення щодо підтримки України.

"Зараз необхідна максимальна мобілізація всіх друзів, усіх тих, хто дієво допомагає Україні" , — наголосив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зустрінеться із лідерами бухарестської дев'ятки 22 лютого для поглибленої співпраці між державами східного флангу НАТО. До «дев'ятки» входять Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Чехія.

Також у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 21 лютого відбудеться зустріч глави МЗС України Дмитра Кулеби, генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга та голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.