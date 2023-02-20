Посол: український екіпаж зробив перший постріл з танка Leopard 2A6

Українські військові активно навчаються на танках Leopard 2A6 у Німеччині, один із екіпажів зробив перший постріл із бойової машини, повідомляє Новое время.

Про це повідомив посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Він також зазначив, що було здійснено перший постріл із цього танка українцями.

"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard 2A6" , - йдеться в повідомленні.

Це сталося під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер у Німеччині.

"Знято сьогодні з борту німецького бронетранспортера Фукс" , - додав Макєєв.

20 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він би вітав рішення інших західних країн здійснити постачання Україні танків Leopard.

25 січня Німеччина після довгих вагань схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їхній реекспорт із країн-партнерів. У той же день США оголосили про відправку на фронт 31 танка Abrams.