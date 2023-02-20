Боррель привітав несподіваний візит президента США Байдена до Києва
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав несподіваний візит президента США Джо Байдена до Києва, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав після зустрічі глава МЗС ЄС у понеділок.
"Дуже важливо підкреслити важливість візиту президента США. Він лише підкреслює важливість того, що США дають для української боротьби. Ми вітаємо цей візит, тому що це шлях, у який ми залучені. США і ЄС, а також Канада, Британія та багато інших країн повинні підтримувати цю боротьбу, яку Україна веде проти російського вторгнення", - сказав Боррель.
"Я не знаю, чи цей візити матиме конкретні результати як такі, але точно підвищить залученість США", - додав він.
Як повідомлялося, Байден лише у п'ятницю вирішив здійснити ризикований візит до Києва після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки.
За кілька годин до від'їзду Байдена Сполучені Штати поінформували Росію про плани відвідати українську столицю з метою уникнути конфліктних ситуацій.
Під час візиту він анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.