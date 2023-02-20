Рютте: Росія не буде використовувати ядерну зброю, навіть коли ЗСУ зайдуть до Криму

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що країна-агресор не буде використовувати ядерну зброю, навіть коли ЗСУ будуть звільняти тимчасово окупований Крим, повідомляє Новое время.

"Гадаю, Росія розуміє: якщо вони використають ядерну зброю, то США вдарять у відповідь і ця відповідь буде куди потужніша. США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик" , — сказав він в інтерв'ю ЄП.

Рютте знову повторив, що Україна має перемогти, і Нідерланди хочуть у цьому Києві допомогти, надаючи значну військову підтримку.

Він додав, що підтримує дії Києва, а вибір тактики у війні та питання звільнення українського півострова має залежати від рішення України.

"Але це не мені вирішувати, що робити чи що не робити із Кримом. Це питання до українського уряду. Наприклад, мене вкрай розлютило б, якби щось подібне трапилося в Голландії і хтось інший казав, чи мені потрібно мені повертати Фрісландії" , - додав він.

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, спроба України відвоювати Крим стала б «червоною лінією» для диктатора Володимира Путіна, яка «може призвести до ширшої реакції з боку Росії».

Раніше Politico повідомляло, що, на думку Пентагону, Україна не зможе повернути окупований Росією Крим найближчим часом. Водночас там відкрито заявляли, що США підтримують плани України деокупувати півострів «будь-якими способами та засобами».

1 жовтня 2022 року голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що захисники України повернуться до окупованого Криму до кінця весни.

У серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України має закінчитися визволенням Криму так само як почалася з його окупації.