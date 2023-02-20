Bloomberg: Мирний план Китаю може містити заклики не постачати зброю Україні
«Мирний план» Китаю щодо повномасштабної війни Росії проти України може включати заклики до припинення постачання зброї українським захисникам, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела у понеділок, 20 лютого.
Подробиці «мирної пропозиції» Китаю ще не було опубліковано, але державний радник КНР Ван І стверджує, що вона включає заклики до збереження територіальної цілісності, захисту ядерних об'єктів і висловлювання проти біохімічної зброї. 20 лютого Ван І прибув у Москву, щоб обговорити "мирний план".
Знайомі з планом неназвані європейські офіційні особи сказали Bloomberg, що він, ймовірно, також включає «заклики до припинення вогню і припинення постачання зброї Україні». На їхню думку, російський диктатор Путін може зробити схожу заяву під час виступу 21 лютого. Країна-агресор також може запропонувати проєкт резолюції ООН у спробі конкурувати з резолюцією, підтриманою партнерами України, в якій Росію закликають вивести війська з України та припинити воєнні дії.
Співрозмовники агентства заявили, що хоча у плану Китаю мало шансів на успіх, союзники США стурбовані тим, що він «може знайти відгук у країнах Глобального Півдня і потенційно отримати голоси в ООН».
18 лютого керівник Офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван І анонсував мирну ініціативу «щодо політичного врегулювання кризи в Україні», яку Китай обіцяє оприлюднити до кінця лютого.
Китай утримується від критики розв’язаної РФ війни проти України і стверджує, що нібито займає «об'єктивну і справедливу позицію».
Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що глава КНР Сі Цзіньпін доручив уряду Китаю налагодити тісніші економічні зв’язки з Росією. За даними джерел, Китай хоче збільшити імпорт російської нафти, розширити енергетичну співпрацю та збільшити інвестиції в інфраструктуру РФ.
Пізніше в КНР підтвердили, що Пекін поглиблюватиме «стратегічну взаємну довіру та взаємовигідну співпрацю» з російським режимом.
Під час відеопереговорів із Путіним 30 грудня глава КНР заявив, що Китай готовий бути глобальним партнером країни-агресора.