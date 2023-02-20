Португалія готова відправити три танки Leopard 2A6 в Україну в березні

Португалія готова відправити три бойові танки Leopard 2A6 до України вже в березні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN із посиланням на міністерство оборони Португалії.

Зазначається, що це рішення ухвалено в рамках поточних контактів із союзниками та партнерами.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що над передачею Україні танків Leopard 2 працює група країн, серед яких Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. 25 січня Німеччина після довгих вагань схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їхній реекспорт із країн-партнерів.﻿

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна отримає 120-140 сучасних західних танків у першій хвилі.

Президент Володимир Зеленський говорив, що для наступу Україні потрібно 300-500 танків.