NYT: Путін може мобілізувати ще сотні тисяч росіян

Президент Росії Володимир Путін може мобілізувати ще більше росіян, ідеться про сотні тисяч осіб.﻿﻿ Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представників американської розвідки, повідомляє Українська правда.

"Представники американської розвідки кажуть, що вони отримують свідчення того, що незабаром він (Путін – ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних" , - стверджують у NYT.

У виданні зазначається, що у зверненні до Федеральних зборів Путін знову заявить, що він рятує не лише Україну від "нацизму", але й Росію – від поглинання НАТО.

NYT пише, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно "стало об'єднуючим гаслом у Москві".

Видання також припускає, що президент РФ представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".