Генштаб: ЗСУ за минулу добу знищили 760 солдатів РФ

За даними Генерального штабу﻿ ЗСУ, загальні бойові втрати противника на 21 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особовий склад: 144 440 (+760) од;

танки: 3326 (+10) од;

бойові броньовані машини: 6562 (+9) од;

артилерійські системи: 2338 (+4) од;

РСЗВ: 471 од;

засоби ППО: 243 од;

літаки: 299 од;

гелікоптери: 287 од;

БПЛА: 2023 (+5) од;

крилаті ракети: 873 од;

кораблі/катери: 18 од;

автотехніка та автоцистерни: 5210 (+1) од;

спеціальна техніка: 226 (+1) од.

Дані оновлюються.