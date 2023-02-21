Генштаб: ЗСУ за минулу добу знищили 760 солдатів РФ
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника на 21 лютого 2023 року орієнтовно склали:
- особовий склад: 144 440 (+760) од;
- танки: 3326 (+10) од;
- бойові броньовані машини: 6562 (+9) од;
- артилерійські системи: 2338 (+4) од;
- РСЗВ: 471 од;
- засоби ППО: 243 од;
- літаки: 299 од;
- гелікоптери: 287 од;
- БПЛА: 2023 (+5) од;
- крилаті ракети: 873 од;
- кораблі/катери: 18 од;
- автотехніка та автоцистерни: 5210 (+1) од;
- спеціальна техніка: 226 (+1) од.
Дані оновлюються.