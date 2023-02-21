Генштаб: ЗСУ за минулу добу знищили 760 солдатів РФ

Генштаб: ЗСУ за минулу добу знищили 760 солдатів РФ
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу﻿ ЗСУ, загальні бойові втрати противника на 21 лютого 2023 року орієнтовно склали:

  • особовий склад: 144 440 (+760) од;
  • танки: 3326 (+10) од;
  • бойові броньовані машини: 6562 (+9) од;
  • артилерійські системи: 2338 (+4) од;
  • РСЗВ: 471 од;
  • засоби ППО: 243 од;
  • літаки: 299 од;
  • гелікоптери: 287 од;
  • БПЛА: 2023 (+5) од;
  • крилаті ракети: 873 од;
  • кораблі/катери: 18 од;
  • автотехніка та автоцистерни: 5210 (+1) од;
  • спеціальна техніка: 226 (+1) од.

Дані оновлюються.

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