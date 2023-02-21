Послання Путіна: не оголосив ні війну, ні мобілізацію

Президент Росії Володимир Путін майже 2 години читав своє послання Федеральним зборам, але за цей час він не оголосив ні про "перемоги" РФ на фронті, ні про оголошення війни, ні про нову хвилю мобілізації, повідомляє Українська правда.

Путін своє звернення розпочав із того, що рік тому він розпочав так звану СВО (так у Росії називають війну проти України – ред.) нібито для "ліквідації загрози неонацистського режиму" і що "крок за кроком акуратно й послідовно вирішуватиме завдання, які стоять перед нами".

Російський президент повторив тези про "загрозу НАТО і Заходу", про "постачання зброї Україні", про "утиски жителів Донбасу" і про те, що "це вони розв'язали війну, а ми (Росія – ред.) використали силу, щоб її зупинити".

Він також знову повторив, що "чим більш далекобійні західні системи будуть поставляти в Україну, тим далі Росія буде змушена відсувати загрозу від своїх кордонів".

Путін також не зміг оминути тему "духовних скрєп" і обурився, що західні священики вже благословляють одностатеві шлюби. Російський президент пообіцяв "захистити російських дітей від такої деградації".

Він говорив про нібито "повну підтримку росіянами СВО", довго дякував "народу, добровольцям, військовим, лікарям, водіям, які постачають на фронт, вчителям" і обіцяв "негайно відгукуватися на потреби сімей загиблих бійців".

Путін також заявив, що метою західних санкцій було – змусити росіян страждати, але він запевняє, що дестабілізувати російське суспільство в такий спосіб нібито "не вдалася".

Російський президент розповів про те, що вся країна зараз працює "на перемогу", про те, як усі "підприємства нарощують виробництво" і про "величезні перспективи" в різних галузях, які зараз нібито "відкриваються в Росії".